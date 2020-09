L’Istituto Superiore di Sanità: “Contagi in aumento da luglio” (Di sabato 5 settembre 2020) “Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la quinta settimana consecutiva, con un’incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (17-30 agosto) di 23,68 per 100mila abitanti, in aumento dal periodo 6-19 luglio e simile ai livelli osservati all’inizio di maggio“. Questa una parte del monitoraggio dell’Istituto Superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute sull’epidemia di Covid-19 in Italia riguardo al periodo 24-30 agosto. “La maggior parte dei casi continua ad essere contratta sul territorio nazionale (risultano importati da stato estero il 15% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio)”, riporta la nota in cui si legge che l’età mediana dei casi diagnosticati è di 32 anni. Leggi su sportface

marzia121394 : L’Emergenza Coronavirus è finita: la conferma dall’Istituto Superiore di Sanità – UnUniverso - infoitinterno : Tifosi allo stadio, Conte dà la risposta definitiva. Interviene anche l’Istituto Superiore di Sanità - paolovarsi1 : L’Istituto Superiore di Sanità registra una minore gravità clinica del Covid - BrunoCentrelli : RT @IOdonna: Rsa: l’ISS aggiorna le regole per le case di riposo - PoliniMichele : RT @IniziativaL: Ormai lo conferma anche l’Istituto Superiore di Sanità: non c’è più nessuna emergenza -

Ultime Notizie dalla rete : L’Istituto Superiore Scuola, dai Parioli al Gianicolo «centinaia di classi cercansi» Corriere Roma