Infermiera aggredita all'ospedale: un paziente la colpisce con un carrello metallico al bacino (Di sabato 5 settembre 2020) Infermiera aggredita da un paziente ad Alessandria. Colpita alle spalle e al bacino, ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. Lo riferisce il sindacato Nursing Up. La professionista si stava occupando di un paziente. Nonostante la presenza del personale sanitario, non è stato possibile in alcun modo arginare sul nascere la rabbia dell'uomo. Che, dopo aver inveito sulla donna, mentre lei si allontanava l'ha colpita alle spalle. Le ha lanciato contro un carrello metallico e l'ha mandata al pronto soccorso. L'Infermiera aggredita in modo vile Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, punta il dito contro il Governo, «sordo» sulle violenze agli operatori sanitari.

