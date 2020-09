Incendio in un appartamento a Roma: i vigili del fuoco salvano 6 persone (Di sabato 5 settembre 2020) Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute oggi pomeriggio nel quartiere di Torre Maura, periferia Romana, in via dei Colombi n° 207 per l’Incendio di in un appartamento. L’abitazione coinvolta è ubicata in una palazzina al piano secondo di quattro. Tempestiva la manovra di soccorso delle squadre di vigili del fuoco che hanno hanno estinto le fiamme e salvato 6 persone, recuperandole tramite l’utilizzo dell’autoscala. Alcune di queste sono rimaste lievemente intossicate per via del denso fumo sviluppatosi ed affidate quindi alle cure del personale paramedico. Sul posto anche forze dell’ordine e il 118.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 4 settembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.15, in un appartamento di uno stabile sito all’ultimo piano di via Mazzini, al civico 2, è divampato ...

Incendio nella notte a Seregno, evacuati alcuni appartamenti

Vigili del fuoco a Seregno nella serata di venerdì 4 settembre per un incendio in via Bottego in un edificio di sette piani: alcuni appartamenti evacuati, nessun ferito, un ricoverato per accertamenti ...

