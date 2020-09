‘Grande Fratello’, parla la prima eliminata nella storia del reality: il tragitto in bagagliaio per non essere espulsa dal programma, le differenze col format attuale e su Pietro Taricone… (Di sabato 5 settembre 2020) Francesca Piri è stata la prima concorrente eliminata nella storia del Grande Fratello, con una permanenza nella Casa di appena quattordici giorni e a distanza di 20 anni dalla messa in onda del reality l’ex gieffina si è raccontata durante un’intervista rilasciata a TvBlog. La Piri ha dapprima ricordato la sua esperienza al Gf, soffermandosi su quando gli hanno comunicato che avrebbe preso parte al programma: Agli inizi di settembre, una decina di giorni prima dell’ingresso. In estate svolsi circa cinque provini. Al primo trovai tantissima gente, venivamo chiamati uno alla volta in una stanza con una grande scrivania, dietro c’erano gli autori che ci ponevano delle domande. … L’ultima ... Leggi su isaechia

davidealgebris : Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Ques… - GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - LuigiAmore9 : RT @davidealgebris: Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Questo r… - costi_mila : @Tannhauser00 @stocazzzzzo @Alfredo_easy @frenchigg Federico quando inizia il grande fratello famo un gruppo di sos… - FrancyP_ : RT @davidealgebris: Il Prediente del Consiglio non sa quante persone sono Morte di Covid in Italia. Corretto continua a sbagliare. Questo r… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello’ È il giorno di Manuela Arcuri: l'attrice sostiene il fratello Marco, candidato nella lista di Calvi latinaoggi.eu