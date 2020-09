Godin via dall’Inter? Il Rennes prova a convincere i nerazzurri (Di sabato 5 settembre 2020) Godin potrebbe lasciare l’Inter. Ci provano i francesi del Rennes Godin è vicino all’addio all’Inter. Dopo un inizio difficile, il difensore ex Atletico, si è … L'articolo Godin via dall’Inter? Il Rennes prova a convincere i nerazzurri proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

shockthegalgo : Adesso però non dovete rompere i coglioni, e prendi i vecchi, e le macerie, ora sta uscendo che anziché Skriniar (2… - cardylove2000mh : RT @PandArancio: Con i soldi di godin non ci fai un cazzo, sempre sti discorsi inutili. Ci sono le merdacce da mandare via a calci prima - FraInter86 : Non lo darei mai via uno come Godin...ha dimostrato di potere stare ancora ad alti livelli, facendo un ottima secon… - Busonzio : RT @AndreaInterNews: Le gerarchie nella difesa dell'Inter, anche nella fase 'vendere per comprare', restano immutate: 1. de Vrij (incedibil… - BetterCallCris : Ci sono altre mille merdacce da mandare via al posto di Godin, non scherziamo dai @Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Godin via Godin via dall'Inter? Il Rennes prova a convincere i nerazzurri forzAzzurri Calciomercato Inter, Vidal vicino al ritorno in Italia. Intesa per Darmian

Eusebio Di Francesco sta spingendo perchè Inter e Cagliari trovino la quadratura alla trattativa attorno a Nainggolan, il centrocampista belga rientrato a Milano a fine prestito ma che in Sardegna vor ...

Inter, Skriniar: "Resto, Conte mi vuole ancora". Ufficiale l'arrivo di Kolarov

MILANO - Dopo Marcelo Brozovic, anche Milan Skriniar. Il difensore centrale, che le voci di mercato vorrebbero in probabile uscita dall'Inter, ha ribadito come lui in nerazzurro stia bene e non abbia ...

Eusebio Di Francesco sta spingendo perchè Inter e Cagliari trovino la quadratura alla trattativa attorno a Nainggolan, il centrocampista belga rientrato a Milano a fine prestito ma che in Sardegna vor ...MILANO - Dopo Marcelo Brozovic, anche Milan Skriniar. Il difensore centrale, che le voci di mercato vorrebbero in probabile uscita dall'Inter, ha ribadito come lui in nerazzurro stia bene e non abbia ...