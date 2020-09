Davide Basolo grida alla rivolta fuori Uomini e Donne: “Vivo in un paese di odiatori…” (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo Uomini e Donne, Davide Basolo non si contiene e grida alla rivolta contro odiatori seriali e leoni da tastiera che criticano tutti in modo non costruttivo. L’ex corteggiatore è senza pietà. Manca davvero poco al ritorno in onda di Uomini e Donne. Lunedì 7 settembre, il dating show di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 … L'articolo Davide Basolo grida alla rivolta fuori Uomini e Donne: “Vivo in un paese di odiatori…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Davide Basolo senza pietà | Commenti velenosi per l’ex di Uomini e Donne -