Conte su Draghi: “Non lo vedo come un rivale, ma come un’eccellenza” (Di sabato 5 settembre 2020) Il premier Conte su Draghi: “Ho pensato a Draghi come presidente della Commissione Ue” ROMA – Durante il lungo intervento alla festa de Il Fatto Quotidiano il premier Conte ha parlato del suo rapporto con Mario Draghi: “Quando si parla di lui si pensa ad un mio avversario. Io non lo vedo rivale, ma come un’eccellenza“. E ha rivelato: “Ho pensato a lui come presidente Commissione Ue dopo la fumata nera per Timmermans. Lo avrei visto bene in quel ruolo, ma è stato lui a rifiutare perché era stanco della sua esperienza europea”. Conte sul Mattarella-bis: “Sì al secondo ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : Eccerto, DRAGHI che aveva bisogno della raccomandazione di CONTE. Preparate la camicia di forza. Governo, Conte… - AnnalisaChirico : Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal dopoguerra, il premier Conte mostra di non avere contezza… - davidealgebris : Mario Draghi premier e poi Presidente della Repubblica. Per investire €200 miliardi del European Recovery Fund. E… - metaanto : RT @AnnalisaChirico: Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal dopoguerra, il premier Conte mostra di non avere contezza de… - Stefano_Gri : RT @Apndp: ?????????? #OggiLeComiche #Ologramma con la pochette #Conte: 'Non vedo #Draghi come un rivale'. L'ha detto davvero. Siamo al deliq… -