Calciomercato Palermo, arriva l’annuncio del Monza: Palazzi è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero (Di sabato 5 settembre 2020) Già da qualche giorno agli ordini di Boscaglia nel ritiro estivo di Petralia Sottana.Da oggi, Andrea Palazzi, centrocampista di proprietà del Monza, scuola Inter, è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo.Il calciatore nato a Milano, classe 1996, arriva in Sicilia con la formula del prestito annuale e va a rinforzare un reparto al momento orfano di Alessandro Martinelli al momento alle prese con significativi problemi fisici. Interno duttile, bravo nell'interpretare al meglio le due fasi, Palazzi può giocare sia davanti la difesa che da mezzala in zona mediana del campo. Visione e tempi di gioco, piede educato e discreta intensità, il ragazzo si è già fatto notare per le sue attitudini in questo ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, arriva l’annuncio del Monza: Palazzi è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, arriva l'annuncio del Monza: Palazzi è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, arriva l'annuncio del Monza: Palazzi è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero… - blogsicilia : Calciomercato, obiettivo Beloko per il Palermo - - news_modena : Calciomercato Sassuolo: dopo Broh, il Palermo vuole anche Gliozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, casting per il bomber: da Pettinari a Kanoutè passando per Gliozzi. Su Felici… Mediagol.it Giornalista aggredita a Barcarello a Ferragosto, scattano tre misure cautelari

L’aggressione ad una giornalista palermitana la notte di Ferragosto a Palermo. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal tribunale di Palermo, ...

Calciomercato, obiettivo Beloko per il Palermo

Il Palermo F.C., oltre all’individuazione di una punta, sta rinforzando anche il centrocampo e proseguono i contatti con la Fiorentina per Nicky Beloko. 12:13Il Barbera riapre le porte alla musica: ar ...

L’aggressione ad una giornalista palermitana la notte di Ferragosto a Palermo. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal tribunale di Palermo, ...Il Palermo F.C., oltre all’individuazione di una punta, sta rinforzando anche il centrocampo e proseguono i contatti con la Fiorentina per Nicky Beloko. 12:13Il Barbera riapre le porte alla musica: ar ...