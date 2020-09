Azzolina: “Dal 14 settembre la partita è sanitaria, scaricate Immuni” (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA – Per quel che riguarda la riapertura delle scuole “dal 14 la partita diventa sanitaria” e “sarà gestita dai professionisti della Salute nel migliore dei modi”. Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, lo dice intervenendo alla Festa del Fatto quotidiano.Ciò detto, “invito i ragazzi a scaricare la app immuni, almeno i più grandi, e il personale– dice Azzolina- è utile e usata anche in altri Paesi”, infatti rende “piu’ facile individuare i contatti”.“CLASSI POLLAIO CREATE DA VOTO SALVINI E MELONI” Leggi su dire

