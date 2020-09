Ufficiale – Luigi Delneri nuovo allenatore del Brescia (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo la retrocessione in Serie B il Brescia ha scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta di Gigi Delneri che torna in panchina dopo 3 anni dall'ultima esperienza all'Udinese. L'allenatore friulano verrà presentato lunedì dal club.IL COMUNICATOcaption id="attachment 415043" align="alignnone" width="300" Del Neri (getty images)/captionLa notizia a dire il vero era già nell'aria da tempo, ma solo ora è arrivata l'ufficialità: "Cominciata la Stagione Sportiva 2020-2021, il Brescia Calcio comunica che il nuovo Mister della Prima Squadra è Luigi Delneri. Delneri verrà presentato lunedì 7 settembre, assieme al suo staff, alle 14:30 al DoubleTree by Hilton di viale Europa ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ufficiale - Luigi Delneri nuovo allenatore del Brescia - - sportface2016 : #SerieB | #Brescia, Luigi #DelNeri è il nuovo allenatore: ora è ufficiale - Luigi_Cortese1 : RT @ForzaNuova: Il canale ufficiale Telegram di Forza Nuova - luigi_cucca : @IndacoXD Tranquillo, è ufficiale, la sc...uola riapre il 14 settembre ?? - luigi202_luigi : RT @juventusfc: ?????? UFFICIALE | @WMckennie è bianconero! ?? #WelcomeWeston #ForzaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Luigi Brescia, Luigi Del Neri è il nuovo allenatore: ora è ufficiale Sportface.it UFFICIALE Brescia, Delneri è il nuovo allenatore

Luigi Delneri è il nuovo allenatore del Brescia, ora ufficiale. L’annuncio è arrivato da parte del club lombardo attraverso i propri canali di comunicazione. «Cominciata la Stagione Sportiva 2020-2021 ...

MotoGP, Ramon Forcada: “Team satellite vincente fa bene alla fabbrica”

Ramon Forcada, capotecnico di Franco Morbidelli, è tecnico di lunga data ed è consapevole dei grandi passi avanti compiuti dai team satelliti negli ultimi anni. L’anno scorso è atterrato al team Petro ...

Luigi Delneri è il nuovo allenatore del Brescia, ora ufficiale. L’annuncio è arrivato da parte del club lombardo attraverso i propri canali di comunicazione. «Cominciata la Stagione Sportiva 2020-2021 ...Ramon Forcada, capotecnico di Franco Morbidelli, è tecnico di lunga data ed è consapevole dei grandi passi avanti compiuti dai team satelliti negli ultimi anni. L’anno scorso è atterrato al team Petro ...