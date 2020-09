Tesla - La Model Y costruita in Europa avrà caratteristiche tecniche proprie (Di venerdì 4 settembre 2020) La Model Y costruita e venduta in Europa non sarà una mera replica di quella americana: ad annunciarlo è stato il numero uno della Tesla, Elon Musk, nel corso di una visita al sito su cui sta nascendo la nuova Gigafactory della Casa californiana, nei pressi di Berlino.Fabbrica pionieristica. Parlando con i media locali, limprenditore di origini sudafricane ha anticipato alcuni contenuti del Battery Day in programma il prossimo 22 settembre. Nelloccasione, Musk svelerà alcune novità relative allattività della Tesla e, più in particolare, del nascente impianto tedesco, che per primo beneficerà di alcune innovazioni produttive. Questultime si rifletteranno sulla Model Y e, più precisamente, sembrerebbero riguardare la costruzione del ... Leggi su quattroruote

Tesla Model Y: in Europa quando sarà ultimata la fabbrica tedesca. Sarà differente dalla USA

Il Comune di Sennori investe sulle politiche ambientali e diventa sempre più “green” accrescendo la famiglia delle auto elettriche in dotazione al proprio parco mezzi. Nei giorni scorsi il sindaco, Ni ...

Bill Gates boccia i grandi camion elettrici come il Tesla Semi

Bill Gates si sta occupando da diversi anni con la sua fondazione di molteplici problematiche mondiali tra cui i cambiamenti climatici. Un paio di settimane fa, all'interno di un post sul suo blog per ...

