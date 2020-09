Sorelline morte nel crollo dell'albero, "Quel tronco era marcio, non deve succedere più" (Di venerdì 4 settembre 2020) Massa "Quel tronco era marcio. Non deve accadere più una cosa del genere". Sono le parole di Nissrin , 19 anni, la sorella di Jannat e Malak Lassiri , le due sorelle di 3 e 14 anni morte domenica ... Leggi su lanazione

repubblica : Torino, lacrime e palloncini bianchi al funerale di Malak e Jannat, le due sorelline morte sotto l'albero - virginiaraggi : La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la… - nzingaretti : Abbiamo il cuore pieno di dolore e sconcerto per la tragica morte delle due sorelline a Marina di Massa. Ai loro ge… - CarlottaMiller_ : RT @rep_torino: Torino, lacrime e palloncini bianchi al funerale di Malak e Jannat, le due sorelline morte sotto l'albero [di CRISTINA PALA… - rep_torino : Torino, lacrime e palloncini bianchi al funerale di Malak e Jannat, le due sorelline morte sotto l'albero [di CRIST… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorelline morte

LA NAZIONE

Tre bambine che leggono serene come simbolo di tutte le loro coetanee uccise dalla Shoah e da tutte le guerre: la statua in bronzo del 1936 che rappresenta «Le tre sorelle», ovvero Miriam, Simona e Gi ...ALESSANDRIA – 39 furono le vittime del bombardamento del 5 settembre 1944 su Borgo Cittadella. In loro ricordo vi sarà la commemorazione in programma sabato prossimo, 5 settembre 2020, di fronte alla ...