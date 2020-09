Sono diffusi i problemi con webmail di Posta Istruzione del MIUR il 4 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Ho avuto modo di effettuare verifiche in prima persona, grazie a contatti strettissimi che fanno parte di questo mondo, e posso confermarvi che siano in contro problemi con la webmail di Posta Istruzione del MIUR oggi 4 settembre. In un primo momento, infatti, si pensava ad un malfunzionamento isolato, magari legato alle caratteristiche del dispositivo dal quale si provava ad effettuare l’accesso o in base alla connessione utilizzata, ma ora posso dirvi che le cose stanno diversamente. Dettagli sui problemi con la webmail di Posta Istruzione del MIUR Le prime segnalazioni a proposito dei problemi con la webmail utilizzata da tanti insegnanti ... Leggi su optimagazine

Samsung97620462 : @USArmy i Tribunali Penali Internazionali hanno iniziato nel 1974 a organizzare commedie in cui la mia persona è st… - tb84pc : @acarta88 @OpencovidM @claudiomontar @MMmarco0 Infatti I dati che vengono diffusi sono pessimi. I criteri di classi… - stefano0521 : @mittdolcino Non sono mari 'facili' da navigare... molte secche... correnti... allora poi i GPS cartografici non er… - elisabetta_sann : @robi_r Loro sono le vittime di questa sciagura. Il lavoro che non si può abbandonare e la non conoscenza, da parte… - Promo_PA : RT @scuolanormale: I dati sono stati diffusi oggi da una delle più accreditate classifiche internazionali, il @timeshighered World Universi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono diffusi Visitare Posticciola tra tradizione musei diffusi e fiori » BussolaDiario Bussoladiario.com Inchiesta sui festini con droga a Bologna, la vittima 17enne "Ero schiava della coca, non riuscivo a dire di no"

BOLOGNA — C’è un grappolo di case alla periferia di Bologna, dove i portici sono lontani e la città diventa campagna. Nelle sere d’inverno una mamma vedeva la figlia attraversare il giardino, uscire d ...

Melasma: cos’è, cause e rimedi

Il Melasma si manifesta con macchie del viso, la loro origine non è ancora conosciuta ma esistono delle cure. Gli inestetismi cutanei colpiscono tutta la popolazione, ma con un’incidenza maggiore nell ...

BOLOGNA — C’è un grappolo di case alla periferia di Bologna, dove i portici sono lontani e la città diventa campagna. Nelle sere d’inverno una mamma vedeva la figlia attraversare il giardino, uscire d ...Il Melasma si manifesta con macchie del viso, la loro origine non è ancora conosciuta ma esistono delle cure. Gli inestetismi cutanei colpiscono tutta la popolazione, ma con un’incidenza maggiore nell ...