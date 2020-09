Serve calma in merito alla quercetina come rimedio per il Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Da alcuni giorni a questa parte è tornato attuale un argomento che in realtà dovrebbe essere analizzato con molta calma, con un chiaro riferimento agli alimenti che contengono quercetina. Dando un rapido sguardo a diverse testate, alcune delle quali anche di un certo peso, ho notato che alcuni titoli ne esaltano in modo eccessivo le sue proprietà, in termini di rimedio al Covid. Alcune sue componenti, infatti, sarebbero in grado addirittura di sconfiggere il virus secondo quanto ho appreso. A mio modo di vedere, ci sono diverse ragioni per considerare alcuni report sulla quercetina come una e propria bufala. Di sicuro, in Italia non occorrono ulteriori fake news a proposito del Coronavirus, dopo le tante notizie non precise che sono trapelate sul tema a margine ... Leggi su optimagazine

R__Pizzi : @Marcell86282714 @OverlookHotel71 @TassoniMatteo @Turi_000 @paolafadi Bello di mamma tua, la mascherina protegge il… - gcfto_okyo : @_Cioccolatae_ ehi, cerca di concentrarti su qualcosa di stabile, che ti infonda sicurezza e calma. dopo di che fai… - anydaydude : @MeryBri La misura in ore é un po' riduttiva, non credi? Alla mia età serve calma, concentrazione, un po' di sereni… - enricoI00 : @_inmyremains__ @Jnterista_5 Giadaaaa stai tranquilla, calma e sangue freddo. Ogni esperienza serve - Harsy_12 : @dimikrokosmos Tranquill* con calma ?? se serve aiuto dimmi pure ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serve calma Serve calma in merito alla quercetina come rimedio per il Covid OptiMagazine La lista del Pd, ’calma’ è la parola d’ordine

di Orlando Pacchiani La parola d’ordine è mantenere la calma. All’indomani del sondaggio choc che fotografa un testa a testa tra Eugenio Giani e Susanna Ceccardi (ma altri danno un vantaggio di almeno ...

Gaza, l’annuncio di Hamas: intesa con Israele per frenare escalation violenza

Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha annunciato oggi che intese sono state raggiunte per «fermare l’escalation» lungo il confine con Israele dopo un mese di incidenti e riportarvi la calma. Le intese, ...

di Orlando Pacchiani La parola d’ordine è mantenere la calma. All’indomani del sondaggio choc che fotografa un testa a testa tra Eugenio Giani e Susanna Ceccardi (ma altri danno un vantaggio di almeno ...Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha annunciato oggi che intese sono state raggiunte per «fermare l’escalation» lungo il confine con Israele dopo un mese di incidenti e riportarvi la calma. Le intese, ...