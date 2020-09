Scuole, in rete una falsa ordinanza. De Luca: “Seguite profili istituzionali” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Gira in rete, sui social e sugli strumenti di condivisione digitale (come WhatsApp), questa falsa ordinanza su carta intestata della Regione Campania, perfettamente contraffatta, riguardante la data di apertura dell’anno scolastico“. Così in una nota sul suo account ufficiale di Facebook, il Governatore della Regione Campania Vincendo De Luca. “In primo luogo – continua De Luca – , ricordiamo che la data di apertura dell’anno scolastico non si decide attraverso un’ordinanza, ma attraverso una delibera di Giunta.A tal proposito, ribadiamo, come abbiamo già comunicato, che sarà convocata per inizio settimana prossima un’apposita riunione della Giunta regionale per decidere in tal ... Leggi su anteprima24

