Roma, crollata una rimessa per bus: si cercano persone intrappolate (Di venerdì 4 settembre 2020) Questa mattina a Roma è crollata una rimessa per autobus in via Luigi Tamburrano. I vigili del fuoco stanno cercando eventuali feriti sotto le macerie A Roma questa mattina una copertura di una rimessa per autobus è crollata in zona Colli Aniente, in via Luigi Tamburrano. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco con il Nucleo Cinofili. Da quanto emerge al momento non dovrebbero essere rimaste persone ferite a causa del crollo, i pompieri stanno comunque cercando sotto le macerie. Il crollo è avvenuto questa mattina, venerdì 4 settembre, alle 11.30. L'edificio, di due piani, era utilizzato come autorimessa di bus privati.

