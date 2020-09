Pontassieve: donne incinte trovate con un grimaldello (Di venerdì 4 settembre 2020) Ieri mattina i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pontassieve hanno denunciato in stato di libertà due nomadi di 19 e 23 anni, di origini serbe, per possesso ingiustificato in concorso ... Leggi su firenzetoday

Ultime Notizie dalla rete : Pontassieve donne Pontassieve: donne incinte trovate con un grimaldello FirenzeToday