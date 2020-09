Luana Rainone, dopo oltre un mese ritrovata in un pozzo (Di venerdì 4 settembre 2020) Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche di Luana Rainone, la ragazza di Sarno scomparsa un mese fa. Purtroppo, le speranze di ritrovare in vita Luana Rainone, scomparsa un mese fa circa, si sono infrante in queste ore: i Carabinieri della caserma di Nocera Inferiore hanno ritrovato il corpo della donna in un pozzo … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

infoitinterno : Ritrovato cadavere in un pozzo: è di Luana Rainone - infoitinterno : Luana Rainone uccisa e trovata in un pozzo, scomparsa un mese fa. Uomo sospettato di omicidio - infoitinterno : Poggiomarino, Luana Rainone trovata morta in un pozzo: è stata accoltellata - rep_napoli : Poggiomarino, Luana Rainone trovata morta in un pozzo: è stata accoltellata [di ANTONIO DI COSTANZO] [aggiornamento… - rep_napoli : Poggiomarino, Luana Rainone trovata morta in un pozzo: è stata accoltellata [di ANTONIO DI COSTANZO] [aggiornamento… -