Lazio, Inzaghi: "Mi sono stati promessi acquisti. Fares e Muriqi ci interessano" (Di venerdì 4 settembre 2020) AURONZO DI CADORE, Belluno, - A conclusione del ritiro estivo ad Auronzo, Simone Inzaghi guarda alla nuova stagione della Lazio con realismo: " L'anno scorso è stato difficile - le parole dell'... Leggi su corrieredellosport

Il ritorno dell'Italia dopo il lockdown senza la Scarpa d'Oro 2020 in campo? «Sarebbe scandaloso non vedere Immobile in campo...». I dubbi del ct Roberto Mancini per ...“Vorrei innanzitutto fare i complimenti ai ragazzi perché non avevo più parlato dopo la fine dell'ultima stagione che per la Lazio è stata fantastica: abbiamo vinto ...