Franciacorta: il vino d’autore festeggia la vendemmia (Di venerdì 4 settembre 2020) La Franciacorta è la terra del prezioso vino italiano rifermentato in bottiglia con il Metodo Classico, a cui dà il nome. È fra le destinazioni italiane più amate dagli enoturisti. Colline tappezzate di vigneti, antichi borghi e castelli, abbazie e ville patrizie, percorsi per passeggiate e bike, alberghi di charme e accoglienti agriturismo, raffinati ristoranti e rustiche trattorie: un territorio da visitare, dove l’ospitalità è un’arte. Ma prima di partire, ecco un bigino delle cose che non potete non sapere! Il territorio La Franciacorta si trova nel cuore della Lombardia, a due passi da Milano. Affacciata sulle sponde del Lago d’Iseo, comprende 19 comuni della Provincia di Brescia ed è racchiusa in un’area di circa 200 chilometri quadrati. Le ... Leggi su linkiesta

La crisi economica scatenata dalla pandemia da Coronavirus non sembra aver determinato eccessivi scossoni alla produzione nazionale. In questo 2020, infatti, l’Italia produrrà tra 46 e 48 milioni di e ...

Aperitivi e bike tour tra le vigne. La Franciacorta apre le sue porte

Una biciclettata di venticinque chilometri tra i vigneti. Aperitivi al tramonto tra i filari. E poi degustazioni e pranzi. Il Festival Franciacorta in cantina è pronto a ripartire per far conoscere i ...

