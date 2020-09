Cortesie per gli ospiti: Giovanni e Marcela vs Tiziana e Isabella (Di venerdì 4 settembre 2020) Giovedì 3 settembre 2020 è andata in onda la ventiquattresima puntata della dodicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Giovanni e Marcela vs Tiziana e Isabella La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Giovanni e Marcela contro Tiziana e Isabella. Suocero e nuora contro due amiche. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Giovanni e Marcela con il punteggio di 19-18. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv

