Coronavirus, pubblicati i verbali del Cts. Dai primi contagi alle zone rosse (Di venerdì 4 settembre 2020) Si procede con la pubblicazione di tutti i verbali prodotti dal Cts nel corso dell’emergenza Coronavirus. Dopo settimane e mesi di polemiche arriva la notizia della pubblicazione di tutti i verbali del Cts, elemento preziosissimo per inquadrare anche l’azione del governo nel corso dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia. Coronavirus, la pubblicazione dei verbali del Cts La pubblicazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico inizia nella giornata del 4 settembre. I documenti saranno disponibili sul sito della Protezione Civile. Si procede con la pubblicazione dei documenti prodotti da gennaio fino al mese di luglio. Questo per la decisione di pubblicare i verbali a quarantacinque giorni di ... Leggi su newsmondo

