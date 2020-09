Berlusconi è in ospedale, Zangrillo: “Il ricovero era doveroso, è un paziente a rischio” (Di venerdì 4 settembre 2020) L’ex premier positivo al virus portato al San Raffaele: «Non è intubato». Il primario ammette: «Situazione tranquilla ma l’umore non è dei migliori» Leggi su lastampa

petergomezblog : Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve a… - espressonline : Gli affari segreti e la rete di potere del San Raffaele, l'ospedale in cui è ricoverato Silvio Berlusconi - l'inchi… - Corriere : Zangrillo s’impunta per sottoporrlo a una Tac. Berlusconi, a quel punto, esce di casa per raggiungere l’ospedale di… - LaStampa : L’ex premier positivo al virus portato al San Raffaele: «Non è intubato». Il primario ammette: «Situazione tranquil… - AValvecchia : RT @SennaGianMarco: #DeBenedetti che insulta Berlusconi quando si trova in ospedale, è l’ennesimo simbolo del letamaio infame quale è la si… -