Barcellona, Messi fa retromarcia: "Resto qui, non voglio una battaglia con il club" (Di venerdì 4 settembre 2020) «Resto al Barcellona, mai avrei fatto causa al club della mia vita": in una intervista concessa a Goal Lionel Messi ha annunciato la sua decisione . Resterà in blaugrana fino alla fine del suo contratto,... Leggi su feedpress.me

Sport_Mediaset : +++ #Messi: “la clausola di rescissione con il #Barcellona non è più in essere.” +++ #SportMediaset - tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina Tyc Sports, Messi ha deciso di rimanere al Barcellona! - DiMarzio : #Messi contesta la decisione della #Liga: il comunicato di risposta - AlbeTognarelli : Lionel Messi annuncia di restare al Barcellona: 'Non nego di aver usato un tono forte e stonato quando dissi che la… - pepebigne : Insomma #Messi sta al #Barcellona contro la sua volontà, onestamente non capisco #Bartomeu... -