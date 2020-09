Ausiliaria della sosta fa le multe mentre è al bar: licenziata (Di venerdì 4 settembre 2020) Si sente spesso dire di dipendenti che in orario di lavoro fanno lunghe pause al bar. È quello che ha fatto anche un' Ausiliaria della sosta di una società che svolgeva il servizio per conto del ... Leggi su corrieredellosport

I dubbi delle operatrici e l’ipotesi sindacale di un rinvio. Ma il Comune non cede sulla partenza il 7 settembre FERRARA. Corsa contro il tempo per scongiurare lo slittamento di una settimana degli as ...Da controlli incrociati e testimonianze dei colleghi è emerso che la dipendente aveva sanzionato auto senza ticket, ma durante la pausa caffè (un suo vizio frequente in orario di lavoro) Si sente spes ...