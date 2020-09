Assurdo cambiamento meteo a metà Settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Potente, ingombrante, tracotante: la Depressione d’Islanda farà sul serio. Ne stiamo parlando da giorni, ma come non parlarne visto e considerato che si tratta di una delle strutture bariche tipicamente autunnali? Avete visto i modelli previsionali? Beh, se li state seguendo o gli avete dato anche una semplice occhiata non potrete non averla notata. Potrebbe presentarsi nella seconda decade di Settembre, o comunque entro metà mese, innescando un flusso zonale che non si vedeva da tempo. Per flusso zonale intendiamo il flusso oceanico, o Atlantico che dir si voglia. Quello che porta le perturbazioni una appresso all’altra, che determina condizioni meteo climatiche tipicamente autunnali. Confermato lo sconquasso meteo di metà Settembre C’è poco da fare, se ... Leggi su meteogiornale

kintsvkuroi : @monicagcllerr è assurdo il cambiamento! ahaha per fortunaa - calaydoscopio : kmq c’è qsta mutual k prima adoravo ma ora ha fatto 1 cambiamento assurdo x quanto riguarda ciò k posta qui & meh ;((( sux sad - liebendeauro : Certo che Hope fa un cambiamento assurdo da TO a Legacies. #TheOriginals - Carmela_oltre : @paoloigna1 @repubblica È assurdo come si è immobilizzato questo governo nonostante le parole usate alla sua nascita #cambiamento Quale? - lagigetti : @OverlookHotel71 È un po' come per il cambiamento climatico: i negazionisti considerano 'catastrofisti' quelli che… -

Ultime Notizie dalla rete : Assurdo cambiamento Assurdo cambiamento meteo a metà Settembre Meteo Giornale Assurdo cambiamento meteo a metà Settembre

Eccolo lì, lo sconquasso che attendevamo. Prima o poi doveva mostrarsi anche nei modelli previsionali, perché a fronte di un riposizionamento così drastico delle Alte e delle Basse Pressioni non potev ...

"Parco naturale, assurdo il no dei candidati"

Perché mai i cittadini del territorio romagnolo dovrebbero interessarsi alle elezioni di Verghereto, un Comune con meno di duemila anime in Alto Savio? A porre l’interrogativo è Fiorenzo Rossetti, ex ...

Eccolo lì, lo sconquasso che attendevamo. Prima o poi doveva mostrarsi anche nei modelli previsionali, perché a fronte di un riposizionamento così drastico delle Alte e delle Basse Pressioni non potev ...Perché mai i cittadini del territorio romagnolo dovrebbero interessarsi alle elezioni di Verghereto, un Comune con meno di duemila anime in Alto Savio? A porre l’interrogativo è Fiorenzo Rossetti, ex ...