Arnold Schwarzenegger fuma la pipa di Terminator, regalo di un fan (Di venerdì 4 settembre 2020) Un fan di Arnold Schwarzenegger ha intagliato una pipa a forma di Terminator come regalo di compleanno per l'ex governatore della California. Come regalo per il suo 73esimo compleanno, Arnold Schwarzenegger ha ricevuto una pipa a forma di Terminator, creata a mano da un suo fan che intaglia il legno, ed ha ricambiato il gesto inviandogli una sua foto con dedica. Il 30 luglio Arnold Schwarzenegger ha compiuto 73 anni e per il suo compleanno ha ricevuto un regalo davvero speciale. Tutto è partito su Reddit, dove un giovane artista, specializzato nell'intaglio del legno, ha condiviso la foto di una sua opera particolare, ovvero una pipa a forma di ... Leggi su movieplayer

