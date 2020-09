Un fulmine colpisce l'automobile in movimento (Di giovedì 3 settembre 2020) Sono immagini impressionanti per attimi di terrore: varie macchine sono in fila a causa del traffico, quando improvvisamente una di queste viene colpita da un fulmine. Leggi su leggo

daniele19921 : RT @PoliticallyUn11: Praticamente muoio di #COVID19 anche se mi colpisce un fulmine! #QuartaRepubblica - LucaCiciriello : RT @ilva87161350: #VersiPerLAnima #CasaLettori „L'amore ci si parò dinanzi come un assassino sbuca fuori in un vicolo, quasi uscisse dalla… - ilva87161350 : #VersiPerLAnima #CasaLettori „L'amore ci si parò dinanzi come un assassino sbuca fuori in un vicolo, quasi uscisse… - elio_feliciani : @MT_Meli_ @Anna52739494 Ma non ti colpisce un fulmine e ti ci si leva dal cazzo una volta per tutte come quell’altra merda di travagliato??? - cdaria1 : RT @PoliticallyUn11: Praticamente muoio di #COVID19 anche se mi colpisce un fulmine! #QuartaRepubblica -

Ultime Notizie dalla rete : fulmine colpisce Fulmine colpisce e uccide 10 bambini: stavano giocando a calcio Il Messaggero Lodeweges (ct Olanda): “de Vrij? Era deluso per l’infortunio, ragazzo straordinario”

È un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ha colpito la Nazionale olandese durante il ritiro. Stefan de Vrij, infatti, è stato costretto ad abbandonarlo e tornare in Italia a causa di un in ...

Un fulmine colpisce l’automobile in movimento

Sono immagini impressionanti per attimi di terrore: varie macchine sono in fila a causa del traffico, quando improvvisamente una di queste viene colpita da un fulmine.

È un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello che ha colpito la Nazionale olandese durante il ritiro. Stefan de Vrij, infatti, è stato costretto ad abbandonarlo e tornare in Italia a causa di un in ...Sono immagini impressionanti per attimi di terrore: varie macchine sono in fila a causa del traffico, quando improvvisamente una di queste viene colpita da un fulmine.