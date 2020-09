Twitch sbarca su Amazon Music, arrivano i live stream musicali (Di giovedì 3 settembre 2020) Forse non tutti lo sanno, ma la piattaforma di streaming live Twitch è di proprietà di Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha quindi deciso di sfruttare il proprio investimento per far crescere Amazon Music, il suo servizio di streaming Musicale destinato ai clienti Amazon Prime. La società di Jeff Bezos ha infatti annunciato che i live streaming di Twitch saranno ora disponibili nell’app Amazon Music, sia su iOS che su Android, con l’obiettivo di consentire a fan e artisti di restare in contatto anche ora che la pandemia da Coronavirus ha imposto la cancellazione dei concerti dal vivo. Non è un caso infatti ... Leggi su ilfattoquotidiano

Gli artisti di tutto mondo hanno ora un nuovo modo per connettersi dal vivo con i loro fan grazie alla collaborazione tra Amazon Music e Twitch. In che modo? Semplice, combinando il live streaming con ...

