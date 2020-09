Tornate a Strasburgo! La Francia preme, eurodeputati in sommossa (Di giovedì 3 settembre 2020) Oltre 114 milioni di euro l’anno. A tanto ammonta la spesa per trasferire ogni mese circa 3 mila persone tra parlamentari, assistenti e personale amministrativo da Bruxelles a Strasburgo dove, da Trattati dell’Ue, ogni tre settimane il Parlamento europeo si riunisce in plenaria. Una cifra da tempo nel mirino dei critici di questo meccanismo, per esempio il Movimento 5 stelle in Italia. Ma, con l’emergenza Covid, le perplessità sull’opportunità di mantenere una sede dell’Eurocamera a Strasburgo stanno aumentando tra gli eurodeputati. Prova ne è l’argomento che in questi giorni sta animando le loro discussioni, si apprende da fonti parlamentari. Vale a dire la scelta di convocare la plenaria di metà settembre in presenza nella cittadina francese, seppure con personale ridotto e possibilità per i ... Leggi su huffingtonpost

angela__mauro : Tornate a Strasburgo! La Francia preme, eurodeputati in sommossa #covid #europarlamento #bruxelles (di A. Mauro) -

Ultime Notizie dalla rete : Tornate Strasburgo Tornate a Strasburgo! La Francia preme, eurodeputati in sommossa (di A. Mauro) L'HuffPost Tornate a Strasburgo! La Francia preme, eurodeputati in sommossa

Oltre 114 milioni di euro l’anno. A tanto ammonta la spesa per trasferire ogni mese circa 3 mila persone tra parlamentari, assistenti e personale amministrativo da Bruxelles a Strasburgo dove, da Trat ...

Coronavirus nel mondo, Strasburgo boccia le mascherine all'aperto. Ricorsi in tutta la Francia

Più di 26 milioni di persone sono state contagiate dal Covid-19 nel mondo e 861.770 sono morte, secondo un conteggio della "Reuters". Le infezioni sono state segnalate in più di 210 Paesi nel mondo da ...

Oltre 114 milioni di euro l’anno. A tanto ammonta la spesa per trasferire ogni mese circa 3 mila persone tra parlamentari, assistenti e personale amministrativo da Bruxelles a Strasburgo dove, da Trat ...Più di 26 milioni di persone sono state contagiate dal Covid-19 nel mondo e 861.770 sono morte, secondo un conteggio della "Reuters". Le infezioni sono state segnalate in più di 210 Paesi nel mondo da ...