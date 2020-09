TIMVISION FLOATING THEATRE - Tanti gli ospiti e gli eventi nella seconda settimana di programmazione (Di giovedì 3 settembre 2020) È stata una settimana di grande successo per il TIMVISION FLOATING THEATRE che ha aperto una settimana fa per la prima volta a Roma le sue sdraio sull'acqua. Magnifiche serate al chiaro di luna e al fresco per i moltissimi romani venuti a incontrare grandi ospiti internazionali come Oliver Stone e Matt Dillon, potendo apprezzare la qualità della visione sul grande schermo cinematografico e l'audio delle cuffie wireless illuminate per le serate sulla prima “zattera” al Laghetto dell'Eur. Il (...) - Musica e Spettacoli Leggi su feedproxy.google

e la proiezione del film BUIO di Emanuela Rossi già vincitrice ad Alice del Premio Raffaella Fioretta, che sarà presente venerdi 4 settembre , con il suo cast per introdurre il film. E’ stata una sett ...

