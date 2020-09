Supercoppa A1 2020, Brindisi-Pesaro 71-83: cronaca e tabellino (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel match che è aperto il girone D della Supercoppa 2020 di Serie A1, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro supera l’Happy Casa Brindisi con il punteggio di 71-83. Buona la prima per la nuova Pesaro di Jasmine Repesa, che parte con il piede giusto nella competizione in quel di Olbia. Miglior marcatore della serata Delfino con 19 punti. cronaca – Buona partenza per Brindisi, che si porta in vantaggio si dalle prime battute e tiene a debita distanza gli avversari per tutta la durata del primo quarto, chiuso avanti di tre. La reazione di Pesaro però non tarda ad arrivare e dà vita ad un secondo parziale estremamente equilibrato dove le squadre avanzano a lungo punto a punto. Nel finale a salire in cattedra è lo ... Leggi su sportface

RegLombardia : #LNews Il presidente di Regione Lombardia ha firmato un’ordinanza valida fino al 15/09 che consente la presenza d… - GigiDatome : Prima partita ufficiale del 2020/2021! Dopodomani seconda partita di supercoppa a Varese! First official game of 2… - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperCoppa femminile - Giallo biglietti sul facebook di Conegliano - SportandoIT : Massenat, Zanotti e infine Delfino: Pesaro inaugura la “bolla” battendo Brindisi - iVolleymagazine : Pallavolo SuperCoppa femminile - Giallo biglietti sul facebook di Conegliano -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa 2020 Supercoppa 2020: delusioni, sorprese e conferme Metropolitan Magazine Italia Fortitudo Bologna Virtus Bologna, dove vedere in streaming il derby

Bologna, 3 settembre 2020 – Sia coppa, campionato ... in una sfida valida per la terza giornata del girone eliminatorio di supercoppa. Nei giorni scorsi Meo Sacchetti (video) coach della Effe (e della ...

La Unahotels Reggio Emilia a Cremona in cerca di conferme

Coach Martino alla vigilia della trasferta in casa della Vanoli dell'ex Peppe Poeta: "Serve lo stesso spirito messo in mostra fin qui". E Bostic dice: "Sono pronto a fare la mia parte" REGGIO EMILIA.

Bologna, 3 settembre 2020 – Sia coppa, campionato ... in una sfida valida per la terza giornata del girone eliminatorio di supercoppa. Nei giorni scorsi Meo Sacchetti (video) coach della Effe (e della ...Coach Martino alla vigilia della trasferta in casa della Vanoli dell'ex Peppe Poeta: "Serve lo stesso spirito messo in mostra fin qui". E Bostic dice: "Sono pronto a fare la mia parte" REGGIO EMILIA.