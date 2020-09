Rai1 ricorda le vittime del Coronavirus con Andrea Bocelli. Ma sul serio?! (Di giovedì 3 settembre 2020) Andrea Bocelli, Music Awards Rai1 ha ricordato le vittime del Coronavirus con un’esibizione di Andrea Bocelli. Il pensiero, si sa, è quel che conta, ma in questo caso si è sfiorato il paradosso. Il popolare tenore, infatti, in tempi recentissimi si era reso protagonista di incaute affermazioni proprio sull’emergenza sanitaria, ammettendo peraltro di aver trasgredito le limitazioni imposte a motivo della pandemia. La spiazzante commemorazione è avvenuta ieri sera su Rai1, nel primo appuntamento dei Music Awards 2020. In apertura, Bocelli ha intonato l’Ave Maria di Schubert e al termine dell’esibizione il conduttore Carlo Conti ha commentato: “Il pensiero, sentendo queste ... Leggi su davidemaggio

