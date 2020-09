Pio e Amedeo e la ‘battutaccia’ a Gianni Morandi: “Giocherà con catetere alla Partita del Cuore” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tra i grandi protagonisti dei Seat Music Award, su RaiUno, c’è stato indubbiamente Gianni Morandi. Il pubblico lo ama e lui ricambia: “Ho sentito questo pubblico, hanno una gran voglia di ricominciare”. Le gente lo applaude ma a “sistemarlo per le feste” con la solita ironia e irriverenza ci pensano Pio e Amedeo, ospiti della serata condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I due comici saranno alla Partita del Cuore, che si gioca stasera su RaiUno. In campo anche Gianni, sempre in forma smagliante: “Giocherà col catetere“, dicono, intendendo che il cantautore non è più un ragazzino. Certo pure loro, almeno stando al profilo Instagram, non sembrano essere al massimo della forma: “Nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

pupastrella : RT @marge_tatcher: La prima sul palco con Manuel Agnelli e Mauro Pagani a cantare #Guccini, la seconda con 'Pio e Amedeo'.Ecco spiegata lad… - GossipItalia3 : Gianni Morandi nel mirino di Pio e Amedeo, taglienti: «Ecco come giocherà la partita del cuore» #gossipitalianews - Laufan845 : RT @amaricord: La faccia di Salmo durante l'intervento di Pio e Amedeo dice tutto #SeatMusicAwards2020 - LaGio___ : Sono andata a guardare le storie di Salmo per vedere se aveva lanciato qualche invettiva a Pio e Amedeo dopo lo sde… - MBscricciolomio : - quella di stasera sarà la prima e l ultima partita che vedró -STASERA SI TIFA ALE PUNTO - pio e amedeo???? - la cli… -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo Pio e Amedeo e la ‘battutaccia’ a Gianni Morandi: “Giocherà con catetere alla Partita del… Il Fatto Quotidiano Seat Music Awards, Claudio Baglioni fa una figura non bella e si scusa: “Siamo tutti un po’ arrugginiti” poi arriva Elisa e cambia tutto

Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ancora una volta, si sono confermati ottimi padroni di casa del grande evento “Seat Music Awards”, che eccezionalmente quest’anno ha cambiato format. Lo show si divid ...

La Partita del Cuore parla polesano: la regia è di Fozzati

Sarà un’edizione speciale de La partita del cuore, quella che si giocherà questa sera al Bentegodi di Verona, trasmessa in diretta su Rai1 dalle 21,25. Un’edizione speciale soprattutto per il Polesine ...

Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ancora una volta, si sono confermati ottimi padroni di casa del grande evento “Seat Music Awards”, che eccezionalmente quest’anno ha cambiato format. Lo show si divid ...Sarà un’edizione speciale de La partita del cuore, quella che si giocherà questa sera al Bentegodi di Verona, trasmessa in diretta su Rai1 dalle 21,25. Un’edizione speciale soprattutto per il Polesine ...