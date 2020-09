“Non siamo per nulla soddisfatti”. Nulla di concreto dopo il vertice migrazione per Lampedusa (Di giovedì 3 settembre 2020) Il governo ha, come sempre, tante intenzioni, peccato che queste intenzioni o non si trasformano affatto in azioni concrete o, se si trasformano, non si trasformano affatto in azioni concrete che abbiano una minima parvenza di efficacia e quindi, nel migliore dei casi si rivelano inutili, nel peggiore dei casi disastrose perchè aggravano la situazione. Durante il vertice di ieri, tenutosi a Palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro degli Esteri di Maio, il ministro dell’Interno Lamorgese, il ministro dell’Economia e delle Finanze Gualitieri, il capo della protezioine civile Angelo Borrelli e il sindaco di Lampedusa Totò Martello e il governatore della Sicilia Nello Musemici, si è affontato il dossier sull’emergenza degli sbarchi nell’isola. L’incontro è durato due ore e per ... Leggi su ilparagone

