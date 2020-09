Nations League: Spagna, pari in Germania all'ultimo respiro (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 03 SET - E' cominciata con una beffa per la Germania l'edizione 2020/21 della Nations League, che era stata inaugurata nel pomeriggio dalla sfida fra Lettonia e Andorra, 0-0,. I tedeschi,... Leggi su corrieredellosport

