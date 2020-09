Mascherine a scuola, Crisanti spiega come devono usarle gli alunni (Di giovedì 3 settembre 2020) Mascherine a scuola – Manca sempre di meno alla riapertura delle scuole. Si avvicina la data del 14 settembre ma ancora non tutto è stato chiarito. Uno dei maggiori interrogativi riguarda il tema “Mascherine”. La data del 14 settembre è cerchiata in rosso sul calendario delle famiglie. È il giorno in cui in tutta Italia è fissata la riapertura delle scuole, evento però circondato da molte ombre e dubbi ancora irrisolti. come, per esempio, quello che riguarda il tema delle Mascherine. Quando e dove vanno usate? devono indossarle tutti? Anche i bambini delle elementari dovranno tenerle su? Tanti interrogativi che probabilmente avranno risposta solamente con il passare del tempo, a scuole riaperte, valutando anche il trend dei crescita ... Leggi su bloglive

paola_demicheli : Siamo l’unico paese al mondo che fornirà 11 milioni di mascherine alla scuola ogni giorno - lofioramonti : 11 milioni mascherine al giorno = 2.2 miliardi mascherine (660 milioni €) per anno.Fondi che potrebbero essere usat… - NicolaPorro : ?? A giugno #Conte e il suo #Governo avevano promesso 70.000 aule più grandi. Cos'è successo? @RicoAlessandro indaga… - zazoomblog : Crisanti: Le mascherine vanno tenute ai banchi scuola occasione fantastica di contagio - #Crisanti: #mascherine… - bettadigiulio : RT @Adnkronos: #Scuola, #Crisanti: 'Mascherine vanno portate anche al banco' -