Lotta agli abusivi davanti agli ospedali: 8 denunce (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale, insieme a quelli del Reggimento Campania, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Nel mirino la periferia est della città e le strade dei quartieri di Poggioreale, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli e Barra. Oltre 400 le persone identificate – 120 delle quali già note alle forze dell’ordine – e 220 i veicoli controllati. Decine di contravvenzioni al cds notificate, molte delle quali per guida senza casco e senza copertura assicurativa. Attenzione particolare è stata dedicata al fenomeno dei parcheggiatori abusivi: 3 quelli denunciati, 6 quelli sanzionati amministrativamente. Molti di loro – sorpresi a chiedere denaro ... Leggi su anteprima24

