La NASA testa un motore del razzo che riporterà l’uomo sulla Luna | successo del test sullo Space Launch System

Lo Space Launch System (Sls) è definito dai progettisti della NASA e della societa' aerospaziale Northrop Grumman come il piu' potente razzo di sempre. Sarà proprio Sls a riportare riportera' astronauti americani sulla Luna entro il 2024. La NASA ha testato con successo nel deserto dello Utah uno dei suoi motori. La potenza del cosiddetto booster, uno dei razzi che fornisce la spinta necessaria per staccare il veicolo spaziale dalla rampa di lancio, e' stata sperimentata con successo per due minuti. Il test, fanno sapere la NASA e la Northrop Grumman, principale appaltatore del progetto, permettera' agli ...

