Il sindaco Pd di Pozzallo a TPI: “Il governo ha sottovalutato il problema migranti in Sicilia” (Di giovedì 3 settembre 2020) Nella serata di ieri, mercoledì 2 settembre, si è tenuto a palazzo Chigi un vertice di due ore tra il governo e gli amministratori locali per sbloccare la situazione divenuta problematica a Lampedusa. La tensione sull’isola era già alta da settimane, ma lo sbarco del 30 agosto di un’imbarcazione con 367 persone a bordo ha fatto sì che le cose precipitassero definitivamente. Ci sono stati gli appelli inascoltati del sindaco Salvatore Martello, la controversa ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci (poi impugnata dal governo e sospesa dal Tar), ci sono state le fake news sui migranti che importano il Covid, c’è stata la propaganda delle opposizioni e, alla fine, è intervenuto lo Stato per evitare che l’isola ... Leggi su tpi

EmilianoAlchidi : RT @francescatotolo: Alla chetichella, sono sbarcati a #Pozzallo 18 #migranti trasbordati ieri dal rimorchiatore #Asso29 nei pressi della p… - ItaIiaSovrana : RT @francescatotolo: Alla chetichella, sono sbarcati a #Pozzallo 18 #migranti trasbordati ieri dal rimorchiatore #Asso29 nei pressi della p… - michelabaggini : RT @francescatotolo: Alla chetichella, sono sbarcati a #Pozzallo 18 #migranti trasbordati ieri dal rimorchiatore #Asso29 nei pressi della p… - SDino59 : RT @francescatotolo: Alla chetichella, sono sbarcati a #Pozzallo 18 #migranti trasbordati ieri dal rimorchiatore #Asso29 nei pressi della p… - adrianobusolin : RT @francescatotolo: Alla chetichella, sono sbarcati a #Pozzallo 18 #migranti trasbordati ieri dal rimorchiatore #Asso29 nei pressi della p… -