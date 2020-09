Grazie di tutto Jkap: il due volte campione si ritira (Di giovedì 3 settembre 2020) Call of Duty, il gioco che ha segnato più e più generazioni del mondo di giocatori di FPS, sia su PC, che su Console che per Esports, ha raggiunto la sua versione definitiva nella versione free to play chiamata Call of Duty Warzone, una saga che oggi ha visto l’addio di uno dei suoi più grandi giocatori, nonché campione del mondo per ben due volte per quanto riguarda il circuito degli Esports. Stiamo parlando di Jordan Kaplan, in arte Jkap. Classe 1994, da sempre appassionato di videogames e Esports, ha una carriera che è iniziata nel 2010 col team Xtravagant. Jordan ha fatto quasi tutto la storia di Call of Duty, avendo cominciato la sua carriera sull’originale Modern Warfare, noto anche come CoD4. il due volte campione del mondo ha ... Leggi su esports247

