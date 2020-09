Gianni Morandi “bersaglio” di Pio e Amedeo (Di giovedì 3 settembre 2020) Gianni Morandi è uno dei protagonisti della manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ed è anche il bersaglio preferito di Pio e Amedeo nel corso dei Seat Music Awards Gianni Morandi incassa bene i colpi bassi di Pio e Amedeo, che di lui fanno uno dei loro bersagli preferiti nel corso dei Seat Music Awards. L’Arena di Verona è la cornice perfetta per uno dei primi eventi pubblici post lockdown e la leggerezza dei protagonisti regala la spensieratezza necessaria per allontanare per qualche ora la tensione degli ultimi giorni. Gianni Morandi scalda il pubblico sulle note di Bella Signora, è uno dei protagonisti della manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. E sembra ... Leggi su zon

RaiUno : In alto i cuori per Gianni nazionale ???? #SEATMusicAwards #SEATMusicAwards20 #SMA20 @SMAufficiale @RaiRadio2… - RaiRadio2 : ?? La vita è come la marea Ti porta in secca o in alto mare Come la luna, va ?? ?? Gianni Morandi accende la musica… - zazoomblog : Gianni Morandi nel mirino di Pio e Amedeo: “Giocherà con il catetere” - #Gianni #Morandi #mirino #Amedeo: - tweetpersecen1 : Cosa c'è di nuovo in Gianni Morandi - morena_faenza : RT @ItaliaRai: 'La partita del cuore'quattro squadre e quattro capitani: Gianni Morandi, Raoul Bova, Salmo, Alessandra Amoroso. NEW YORK 3… -