Calciomercato Milan, L’idea per rinforzare la difesa è Wesley Fofana (Di giovedì 3 settembre 2020) Tra gli altri tasselli che Paolo Maldini vuole puntellare per consegnare a Stefano Pioli una rosa completa per la nuova stagione in partenza tra qualche settimana, c’è ancora la posizione di un difensore centrale. Tra le varie alternative, un nome interessante è quello di Wesley Fofana. Oltre all’interesse per Brahim Díaz del Real Madrid e … L'articolo Calciomercato Milan, L’idea per rinforzare la difesa è Wesley Fofana Leggi su dailynews24

