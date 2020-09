Cagliari: Joao Pedro, sfida è migliorare ancora (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - ARITZO, 03 SET - Tante voci di mercato. Ma Joao Pedro è sempre rossoblù: settima stagione al Cagliari dopo 192 partite e 57 gol, 18 nella passata stagione. "Non è stato un caso - ha detto il ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #JoaoPedro alza l'asticella e fissa il nuovo obiettivo: “Vorrei arrivare a 20 gol” - cagliaripad : Cagliari, Joao Pedro: “Sfida è migliorare ancora” - leon96ify : RT @Gazzetta_it: #JoaoPedro alza l'asticella e fissa il nuovo obiettivo: “Vorrei arrivare a 20 gol” - Cagliari_1920 : Joao Pedro: «Fare bene due anni di fila è il mio obiettivo» - Fantacalcio : Cagliari, Joao Pedro: 'Con Di Francesco mi trovo bene. Sul nuovo ruolo...' -

Tante voci di mercato. Ma Joao Pedro è sempre rossoblù: settima stagione al Cagliari dopo 192 partite e 57 gol, 18 nella passata stagione. "Non è stato un caso - ha detto il brasiliano nella confe ...