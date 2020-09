ADL attacca le neopromosse: "Arrivano e chiedono 'Chi mi presti?', se non hai soldi in A non devi starci!" (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lanciato anche un attacco alle neopromosse in Serie A: "Speriamo che sia fregno e non fregna. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : ADL attacca le neopromosse: 'Arrivano e chiedono 'Chi mi presti?', se non hai soldi in A non devi starci!' - lucbofficial : @coldblackarrow Allora, leggilo. Ma con la voce e la cadenza di AdL: “E allora, mi scusi signorina, ma lei così mi… - PinoSa54 : ????.... qualche chiarimento da parte della Radio Ufficiale.... ??!! ???? Spero giunga qualche nota xkè lavorare da sep… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 ADL attacca l’Uefa: “Sono inadeguati, dovrebbero dare tutti le dimissio… - Armytra77 : @Torrenapoli1 Adl fa solo chiacchiere. E lo stadio, il centro sportivo, la scugnizzeria ? Lui attacca solo chi non gli fa guadagnare. -