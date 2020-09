Xbox Series X è la prima console a emissioni zero al mondo? No, è Xbox One X (Di mercoledì 2 settembre 2020) Microsoft ha da poco rivelato che sono state realizzate circa 825.000 Xbox One X ad emissioni zero. Un traguardo importante, perché per la prima volta è stata prodotta una console senza emissioni di carbonio. Questo risultato è importante per quanto riguarda la sostenibilità ambientale ed è stato raggiunto attraverso un programma di Microsoft focalizzato sulla creazione di prodotti senza alcun impatto sull'ambiente.Il numero di Xbox One X vendute rimane avvolto nel mistero, quindi il dato emerso non chiarisce l'esatta percentuale rappresentata dalle 825.000 console prodotte.Leggi altro... Leggi su eurogamer

