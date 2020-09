Treviso-Trieste in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) De’Longhi Treviso e Allianz Pallacanestro Trieste si affrontano nella seconda giornata del gruppo C di Supercoppa di Serie A1 2020. Al debutto esiti diversi per le due compagini, i biancoazzurri sono stati sconfitti dalla Reyer Venezia, favorita numero uno per l’accesso alla Final Four. Ha vinto invece la banda di Dalmasson che ha superato Trento in quello che è stato uno dei match più interessanti della giornata. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 18.00 di mercoledì 2 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusiva streaming su Eurosport Player. Mercoledì 2 settembre, Ore 18.00 – De’Longhi Treviso-Allianz Pallacanestro Trieste (Eurosport ... Leggi su sportface

LBA SUPERCOPPA - Trieste, Dalmasson "A Treviso gara difficile da decifrare"

Si giocherà oggi, mercoledì 2, al PalaVerde di Villorba (palla a due alle 18.00 - arbitri dell’incontro Maurizio Belfiore, Lorenzo Baldini e Gianluca Capotorto; diretta streaming su Eurosport Player) ...

