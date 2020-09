TIM, Moody’s cauta su impatti FiberCorp e rete unica (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Moody’s non si sbilancia sull’operazione FiberCorp e sul progetto rete unica, che per l’agenzia di rating “hanno implicazioni sia positive sia negative” su TIM. “La creazione della nuova società – sottolinea un report – potrebbe mitigare le pressioni competitive nel business wholesale e questo è positivo per TIM”. Giudizio positivo anche sulla formula del co-investimento aperto a tutti gli operatori e sulla competenza esclusiva di TIM nella costruzione e manutenzione delle reti, che “farà aumentare i ricavi per il gruppo”. Tuttavia, Moody’s vede anche delle “implicazioni negative” nel fatto che TIM, pur controllando le due entità FiberCorp e AccessCorp, non ne deterrà il 100%, ... Leggi su quifinanza

