The Signifier: la misteriosa avventura tech noir ha una data di uscita (Di mercoledì 2 settembre 2020) The Signifier è la misteriosa avventura tech noir di Playmestudio e Raw Fury che a breve arriverà su PC.Oggi, attraverso un comunicato stampa ufficiale, è stato annunciato che The Signifier sarà lanciato su PC il prossimo 15 ottobre.In occasione dell'annuncio, gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo trailer visibile qui sotto:Leggi altro... Leggi su eurogamer

CGCOfficial_ : Il misterioso gioco di avventura tech-noir The Signifier verrà lanciato per PC (Steam) il 15 Ottobre, seguito da PS… - zazoomblog : The Signifier tecnologia e psicologia in unavventura investigativa presto disponibile su PC - #Signifier… - Eurogamer_it : #TheSignifier, tecnologia e psicologia in un'avventura investigativa presto disponibile su PC. -

Ultime Notizie dalla rete : The Signifier The Signifier, tecnologia e psicologia in un'avventura investigativa presto disponibile su PC Eurogamer.it The Signifier, tecnologia e psicologia in un'avventura investigativa presto disponibile su PC

In occasione della Gamescom 2020, gli sviluppatori di Playmestudio hanno annunciato e svelato il loro nuovo progetto, The Signifier, un'avventura investigativa in prima persona che mescola i gialli no ...

In occasione della Gamescom 2020, gli sviluppatori di Playmestudio hanno annunciato e svelato il loro nuovo progetto, The Signifier, un'avventura investigativa in prima persona che mescola i gialli no ...