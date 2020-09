The New Mutants, recensione: la fine sottotono di un franchise storico (Di mercoledì 2 settembre 2020) recensione di The New Mutants, l'ultimo capitolo del franchise cinematografico degli X-Men targato 20th Century Fox. È quasi con un sospiro di sollievo che scriviamo questa recensione di The New Mutants, perché significa che la lunga attesa è finita: girato nel 2017, il film doveva inizialmente uscire nella primavera del 2018, salvo poi andare incontro a numerosi rinvii dovuti in parte all'acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney; in parte alla volontà di rigirare almeno in parte alcune scene, cosa resa impossibile prima dalla difficoltà nel riunire tutti gli attori, impegnati su altri set, e poi dal fatto che gli stessi fossero palesemente invecchiati troppo dall'inizio delle riprese; e in parte alla chiusura delle ... Leggi su movieplayer

Il dj Erick Morillo, creatore del successo «I like to move it» colonna sonora del cartone animato «Madagascar», è stato trovato morto martedì 1 settembre nella sua casa di Miami Beach in Florida, poch ...

